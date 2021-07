Roma: estorsione e usura nel quartiere Laurentino, quattro arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'esito delle investigazioni, condotte anche grazie all'attività tecnica di intercettazione e che hanno riguardato l'accertamento dei fatti nel periodo compreso tra il marzo 2018 e il mese di giugno del 2020, è stato possibile ricostruire le mansioni svolte da ciascun indagato, delineando la pratica costante di abusivismo finanziario attraverso la sistematica concessione di prestiti di denaro a interessi usurari a soggetti in difficoltà economiche, con l'aggiunta di eventuali maggiorazioni che venivano comminate in caso di ritardo nei pagamenti. Lo schema seguito per la concessione dei prestiti è venuto alla luce mediante gli approfondimenti investigativi tramite i quali si è accertato che gli interessi praticati, da corrispondere a cadenza mensile, oscillavano tra il 130 ed il 480 per cento circa, su base annua. La modalità di estinzione invece si basava sul modello c.d. "a fermo": infatti il debito generato dalla concessione iniziale di una somma di denaro, sebbene utilizzato come parametro per calcolare ciascuna rata, sarebbe stato considerato estinto solo mediante il pagamento per intero della quota capitale. (segue) (Rer)