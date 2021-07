Roma: estorsione e usura nel quartiere Laurentino, quattro arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo sistema, in pratica, la vittima si trovava a restituire, nel giro di pochi mesi, somme complessive pari quantomeno al doppio, al triplo se non addirittura a cinque volte l'ammontare ottenuto in prestito, sempre al netto delle "ristrutturazioni" del debito effettuate arbitrariamente dagli indagati, man mano che non rientravano del denaro prestato nei tempi concordati. Il sistema operativo delittuoso, ben collaudato, non ha subìto arresti neanche durante l'emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19 e il vigore delle restrizioni imposte in base alle quali gli indagati hanno riorganizzato la propria attività delittuosa. Il contrasto ai fenomeni usurai, coordinato dall'apposito Pool Anti-usura del gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica, potenziato nella fase post-lockdown, consistito nell'incremento della presenza di personale di polizia a presidio dei territori più colpiti dalla crisi economica e maggiormente esposti al rischio del fenomeno dell'usura, ha permesso nell'ultimo periodo di incentivare le attività smantellando alcune reti criminali nel quadrante meridionale della Capitale. (Rer)