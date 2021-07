Afghanistan: inviato presidenziale russo, ricevute garanzie di sicurezza dai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del movimento dei talebani hanno fornito garanzie sul fatto che il territorio dell'Afghanistan non diventerà una base per compiere azioni contro Paesi terzi, fra cui la Russia e gli Stati dell'Asia centrale. Lo ha dichiarato Zamir Kabulov, inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan e direttore del secondo dipartimento per l'Asia del ministero degli Esteri russo, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa "Ria Novosti" dopo la visita di una delegazione del movimento talebano avvenuta l'8 e 9 luglio). "Queste garanzie mi sono state date ad un livello ancora più alto dal Mullah Baradar (capo dell'ufficio politico talebano) a Doha. Sono giunti a Mosca per assicurare, a nome dei vertici del movimento talebano, che il territorio afgano non verrà sfruttato contro gli interessi dei Paesi terzi. Lo hanno sottolineato in particolare, conoscendo la delicatezza per la Russia delle questioni di sicurezza relative all'Asia centrale", ha dichiarato Kabulov. "I talebani non sono entrati nel territorio del Tagikistan, il personale militare delle truppe governative vi è fuggito", ha spiegato Kabulov.(Rum)