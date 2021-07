Imprese: Simest, nel primo semestre sostenuto export di 30 Pmi e mid cap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2021 Simest ha sostenuto più di 30 imprese italiane (principalmente Pmi) produttrici di beni strumentali, consentendo loro di esportare in quasi 30 paesi ed incassare circa 210 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, il sostegno di Simest è avvenuto su operazioni di credito fornitore attraverso il “Contributo Export”, un contributo a fondo perduto a parziale o totale riduzione del costo dello smobilizzo di titoli di pagamento che vengono normalmente emessi dall’acquirente estero a fronte delle dilazioni a medio e lungo termine concesse nei contratti di vendita. Alcune delle operazioni hanno beneficiato anche della copertura della Sace. Tra i paesi di destinazione delle forniture non solo Brasile, Cina e Pakistan - che hanno visto il maggior numero delle transazioni del primo semestre - ma anche mercati come Colombia, Messico e Ucraina hanno consentito a tante imprese italiane di rafforzare il proprio posizionamento. I settori trainanti si confermano quelli dei macchinari tessili, delle macchine agricole, della lavorazione dei metalli, della produzione della carta e gli impianti per la produzione di tensioattivi, settori nei quali, nonostante il difficile momento storico, le imprese italiane hanno saputo mantenere le loro posizioni di mercato. (Com)