Carceri: Bonetti, immagini S. M. Capua Vetere agghiaccianti, governo impegnato per garantire principi costituzionali

- Quelle di Santa Maria Capua Vetere sono "immagini agghiaccianti". Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, su RaiNews 24. Come ha detto la ministra Cartabia, e in questo il presidente del Consiglio Draghi si è unito, i fatti rappresentati da quelle immagini "negano i principi costituzionali, e c'è l'impegno del governo anche da questo punto di vista". La riforma della giustizia "riguarda anche la gestione delle carceri, quelle immagini non sono accettabili in un Paese democratico" ha aggiunto la ministra. (Rin)