Imprese: Eni gas e luce incontra rappresentanti delle associazioni dei consumatori

- Si è tenuto anche quest’anno l’incontro annuale fra Eni gas e luce e i rappresentanti nazionali delle associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). Stando al relativo comunicato stampa, l’incontro ha rappresentato un’occasione per fare il punto sulle attività di collaborazione fra le associazioni e l’azienda: oltre ai consueti temi trattati, quest’anno, le parti si sono confrontate sulle esigenze dei consumatori in questa fase di transizione caratterizzata dagli effetti della pandemia e dalla prossima fine del mercato di tutela dell’energia. Nel corso dell’ultimo anno, prosegue la nota, l’azienda ha proseguito nell’attuazione di iniziative caratterizzate dalla centralità del cliente: il 2020 è stato in particolare l’anno in cui è stata data ancor più forza all’ascolto dei bisogni dei consumatori, dal primo contatto telefonico o presso il negozio fisico fino alle fasi successive del reclamo e della conciliazione. L’attenzione al consumatore si è inoltre concretizzata con iniziative volte a prevenire e sanzionare comportamenti scorretti nella fase di contrattualizzazione dei clienti, fornendo una linea dedicata per le segnalazioni e diffondendo utili consigli per difendersi contro le frodi tipiche del mercato energetico. (segue) (Com)