Bosnia: arrestato il direttore dei servizi segreti Mehmedagic

- Gli agenti di polizia del cantone di Sarajevo hanno arrestato stamane il direttore dei servizi di intelligence bosniaci (Osa), Osman Mehmedagic. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che la notizia è stata confermata da Mirza Hadziabdic, portavoce del ministero dell'Interno del cantone di Sarajevo. L'arresto è stato effettuato nell'ambito dell'inchiesta denominata 'Diploma' e per sospetto riciclaggio di denaro attraverso l'acquisto di due appartamenti a Sarajevo. Per ordine del Tribunale della Bosnia Erzegovina, all'inizio di luglio Osa ha consegnato il fascicolo personale di Mehmedagic alle autorità giudiziarie del cantone di Sarajevo. La Procura della Bosnia Erzegovina sta conducendo un'indagine sulla validità della laurea di Mehmedagic. Il Tribunale della Bosnia ed Erzegovina aveva precedentemente ordinato una detenzione di un mese per il fondatore e proprietario dell'Università statunitense di Tuzla, Denis Prcic, così come per la sua associata Melissa Belkic Mujkanovic. (Seb)