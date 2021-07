Regno Unito: inflazione al 2,5 per cento a giugno, molto oltre il previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione è salito al 2,5 per cento nel Regno Unito nel mese di giugno, eccedendo di molto le aspettative e aggiungendo pressione sulla Banca d'Inghilterra affinché prenda l'aumento dei prezzi al consumo più seriamente. L'Ufficio di statistica nazionale (Ons) aveva contestato alle previsioni della banca centrale che l'aumento dei prezzi fosse "diffuso", di fatto sconfessando l'idea che l'aumento dell'inflazione possa essere "temporaneo" come invece preventivato. Giugno rappresenta il terzo mese consecutivo in cui il tasso di inflazione è salito più del previsto, aumentando dello 0,4 per cento dal mese di febbraio. (Rel)