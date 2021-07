Umbria: De Luca e Bori, paradossale che giunta non abbia ancora riattivato Registro tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il professor Fabrizio Stracci, docente all'Università di Perugia, è il nuovo presidente dell'Associazione italiana registri tumori. Al professor Stracci vanno i complimenti e il più sentito in bocca al lupo per questo prestigioso e delicato incarico. Un'eccellenza umbra che viene riconosciuta a livello nazionale dal consiglio direttivo della società che rappresenterà per il triennio 2021-2024 le competenze tecniche e scientifiche, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, all'interno dei 50 registri tumori di popolazione e dei sette specializzati italiani”. Lo dichiarano i consiglieri regionali dell'Umbria Thomas De Luca (M5s) e Tommaso Bori (Pd), aggiungendo che “spiace constatare che la Giunta regionale al di là delle promesse e della solita propaganda della destra negazionista, non abbia ancora riattivato il Registro tumori. Strumento essenziale di studio, ricerca e prevenzione, soprattutto nelle aree più esposte al rischio di inquinamento dove le incidenze di malattie gravi sono percentualmente più alte nella popolazione”. (segue) (Ren)