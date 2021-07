Umbria: De Luca e Bori, paradossale che giunta non abbia ancora riattivato Registro tumori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca e Bori evidenziano che “dopo mesi di immobilismo la Giunta ha approvato soltanto lo scorso maggio l'accordo che contiene il nuovo modello organizzativo del Registro tumori. Che sarà gestito da Umbria Salute sulla base di una convenzione sottoscritta dalla Regione e dalla società in house che sta portando avanti, su input di Palazzo Donini, il percorso di fusione con Umbria digitale. Una scelta nefasta dopo che è scaduto l'accordo di convenzione con l'Università di Perugia, il cui ruolo viene sminuito e ridotto alla stipula di eventuali accordi di collaborazione ‘qualora gli stessi risultino necessari o utili per una migliore gestione del Registro, delle relative informazioni, valutazioni e connessi flussi di dati’. Dopo un anno e mezzo di inutili sollecitazioni la Regione ha assegnato il nuovo modello organizzativo del Registro Tumori a Umbria Salute anzichè all'Università di Perugia, una scelta strategicamente sbagliata, dopo il lavoro impostato proprio dal professor Stracci e dal gruppo in capo all'ateneo. Il professor Stracci sarà a capo del nuovo corso dell'Associazione italiana registri tumori che deve affrontare la sfida della istituzione del Registro Tumori nazionale e della Rete nazionale dei registri tumori. L'Umbria ancora aspetta la riattivazione di questo strumento, tra scelte sbagliate e il negazionismo di chi governa”, concludono I consiglieri. (Ren)