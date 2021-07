Regeni: Descalzi (Eni), nodo da scogliere per creare stabilità nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante sciogliere il nodo del caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e barbaramente ucciso in Egitto tra il gennaio e il febbraio 2015, “per creare una stabilità nel Mediterraneo che va ben oltre il rapporto commerciale" tra Italia ed Egitto. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante un’audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “Ho sempre cercato e ribadito nei miei incontri in Egitto, anche al livello di presidente (Abdel Fatah al Sisi), l’importanza di chiarire questa situazione proprio per i rapporti che ci sono tra Egitto e Italia, (...) due Paesi che devono rappresentare un momento di stabilità in una situazione non facile" nel Mediterraneo, ha detto Descalzi. “Egitto e Italia in questo hanno un ruolo fondamentale da svolgere” di fronte, ad esempio, ai flussi di persone e profughi che si spostano da sud verso nord, ha detto ancora Descalzi. “Il nodo Regeni è importante da scogliere proprio per creare quella stabilità, anche al livello Mediterraneo, che va ben oltre il rapporto commerciale fra due Stati. Queste cose ho detto e ho ribadito ogni volta nei miei incontri in Egitto”, ha concluso Descalzi. (Res)