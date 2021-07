Sudafrica: Unione africana condanna le violenze, bilancio sale a 72 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione dell'Unione africana ha condannato le violenze in Sudafrica che hanno provocato la morte di almeno 72 persone. "(Il presidente della Commissione dell'Ua) Moussa Faki Mahamat condanna con la massima fermezza l'ondata di violenza che ha provocato la morte di civili e scene spaventose di saccheggio di proprietà pubbliche e private", ha affermato la Commissione in una nota. "Il presidente chiede un urgente ripristino dell'ordine, della pace e della stabilità nel Paese nel pieno rispetto dello stato di diritto", ha aggiunto la dichiarazione, secondo cui una mancata risoluzione della crisi avrebbe "gravi impatti" nel Paese e nella regione. Le proteste contro l'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, condannato a 15 mesi di reclusione per oltraggio alla corte, si sono trasformate in saccheggi e distruzione di proprietà in alcune province, in particolare quelle del KwaZulu-Natal e del Gauteng. Il governo ha schierato l'esercito per combattere la violenza e migliaia di persone sono state arrestate. Ieri sera la polizia ha riferito in una nota che il bilancio delle vittime di cinque giorni di violenze in Sudafrica è salito a 72, mentre il numero degli arresti è aumentato a 1.234. (segue) (Res)