Università: Ferigo (Inwit), tra i primi comparti a capire necessità del digital learning

- Il mondo universitario è stato tra i primi a capire la necessità del “digital learning”, e le opportunità derivanti da un potenziamento in termini di infrastrutture tecnologiche: la ricerca ha bisogno di reti performanti e ambienti dove poter fare ricerca applicata anche da remoto, coordinandosi tra diversi laboratori. Così Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit, intervenuto oggi al webinar “Università e ricerca nel mondo che cambia” organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e Inwit. “Noi stiamo portando avanti diverse collaborazioni con il mondo dell’università: abbiamo coperto le quattro sedi della Luiss e cooperiamo con l’Università Federico II di Napoli, grazie ai nostri sistemi di antenne distribuiti (Das)”, ha spiegato, sottolineando che l’open innovation è “al centro” del piano industriale della società. “Collaboriamo attivamente con le startup italiane per seguire questo filone: c’è ancora molto da fare ma dobbiamo essere concreti e ottimisti, giocando un ruolo da apripista in questo nuovo mondo”, ha concluso. (Rin)