Yemen: Save the Children, 9 bambini sfollati su 10 lottano per avere cibo, acqua, istruzione

- Sono circa 1,71 milioni i minori sfollati nel Paese e tagliati fuori dai servizi di base. Mezzo milione di loro non ha accesso all'istruzione formale. Lo denuncia l'organizzazione non governativa Save the Children, chiedendo a tutte le parti in conflitto di cessare immediatamente tutti gli attacchi contro persone e obiettivi civili, comprese scuole e ospedali, e di rispettare il diritto internazionale umanitario. A causa delle violenze in corso in Yemen che costringono i bambini e le loro famiglie a lasciare le proprie case, nove minori su dieci nei campi di sfollati non hanno accesso sufficiente a beni di prima necessità come cibo, acqua pulita e istruzione. I bambini nei campi, dei quali circa la metà si trovano entro cinque chilometri da una linea del fronte, devono spesso camminare per ore per trovare acqua potabile e legna per cucinare. Molti di loro non hanno altra scelta che lavorare per sostenere il reddito familiare. Nel settimo anno di conflitto in Yemen, circa 1,71 milioni di bambini rimangono sfollati nel Paese e tagliati fuori dai servizi di base. Mezzo milione di loro non ha accesso all'istruzione formale. (segue) (Com)