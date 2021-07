Yemen: Save the Children, 9 bambini sfollati su 10 lottano per avere cibo, acqua, istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 circa 115.000 bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dell'escalation di violenza, principalmente intorno a Marib e nelle regioni di Hodeida, Hajjah e Taiz. Finora nel 2021 quasi 25.000 bambini e le loro famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case. "I bambini sono i primi a subire le conseguenze dello sfollamento e sono i più colpiti. I combattimenti, le inondazioni che hanno distrutto i rifugi di migliaia di persone, la seconda ondata di Covid-19 e la povertà stanno costringendo tanti a fuggire: molti genitori non possono permettersi nemmeno di soddisfare i bisogni basilari dei propri figli. Questi ragazzi e ragazze si sentono insicuri nei loro rifugi di fortuna e spesso devono passare la giornata a stomaco vuoto. Per 523.000 bambini sfollati questo significa anche che non possono andare a lezione[Ogni giorno senza istruzione sgretola il loro futuro", ha dichiarato Xavier Joubert, Direttore di Save the Children in Yemen. (segue) (Com)