Yemen: Save the Children, 9 bambini sfollati su 10 lottano per avere cibo, acqua, istruzione (3)

- Save the Children sta fornendo istruzione informale, acqua e servizi igienico-sanitari in diversi campi in tutto lo Yemen. Tuttavia, l'Organizzazione segnala che occorre fare di più per migliorare e aumentare l'accesso degli operatori umanitari alle comunità sfollate e garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e protezione per i loro figli. Save the Children chiede a tutte le parti in conflitto di cessare immediatamente tutti gli attacchi contro persone e obiettivi civili, comprese scuole e ospedali, e di rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani nella condotta delle ostilità. Esorta, inoltre, i donatori ad aumentare il loro sostegno finanziario e diplomatico ai bambini e alle loro famiglie in Yemen. (Com)