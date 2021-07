Milano: Boccalini (Taxiblu), su ciclabili si ascoltino i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane nelle quali il dibattito politico e non solo a livello cittadino si sta fortemente interessando della questione mobilità e nel particolare delle tanto discusse ciclabili - commenta in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - una riflessione da chi come noi sulle strade milanesi passa buona parte del tempo credo sia doverosa. Per anni e non mesi abbiamo sostenuto che quanto realizzato a livello di mobilità e in particolare per quanto concerne piste ciclabili e aree pedonali, talvolta improvvisate e collocate in arterie principali del traffico milanese sia stato spesso, non sempre, frutto di scelte ideologiche più che di reali necessità. Oggi che il dibattito su questi temi torna al centro ci piacerebbe che fosse l’ascolto dei lavoratori e dei cittadini milanesi, da zona a zona della città a portare all’ avvio di azioni di questo tipo e alla creazione o meno di nuove ciclabili. Perché ancora oggi – conclude Boccalini - sono in essere alcuni cantieri che porteranno alla chiusura al traffico o alla riduzione della carreggiata di alcune vie e sono in molti casi gli stessi residenti e negozianti che sono contrari e preoccupati per le potenziali ripercussioni negative che potranno esserci per la loro quotidianità e per le loro attività". (Com)