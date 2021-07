Iraq: premier Al Kadhimi, grande responsabilità del governo di fronte ai numerosi incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità del governo è ora maggiore a causa dei dolorosi incidenti che si susseguono nel Paese. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, in occasione del Consiglio dei ministri di ieri, durante il quale il premier ha espresso le sue condoglianze per le vittime dell’ospedale di Nassiriya. "L'incidente dell'ospedale Al Hussein mostra i deficit della struttura amministrativa dello Stato”, ha dichiarato Kadhimi, il quale ha indicato l’urgente necessitò di avviare una riforma amministrative in grado si separare il lavoro amministrativo dall’influenza politica. Lo ha riferito il sito web d'informazione iracheno "Shafaq news". (Irb)