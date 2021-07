Bielorussia: ministro Esteri polacco, possibili sanzioni a Minsk per attacco a frontiera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sostiene la necessità di nuove sanzioni europee contro la Bielorussia in relazione al flusso di migranti verso la Lituania. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, parlando all’agenzia di stampa “Pap”. “E’ un attacco alla frontiera comunitaria che avviene in modo assolutamente premeditato”, ha detto Rau. Se il flusso continuerà, afferma il ministro, “penso che non solo la Polonia ma tutti i Paesi membri dell’Ue si convinceranno a imporre ulteriori sanzioni a Minsk”. Non è un caso nel quale si possa parlare di “uno spontaneo e disperato tentativo di fuga da un regime politico oppressivo o di raggiungere un mondo migliore dove realizzare i propri sogni”, ha continuato il capo della diplomazia polacca. E’ “puro interesse”, ha detto, “organizzato dallo Stato bielorusso, che svolge il ruolo di un’agenzia di viaggi”. Su quali possano essere le sanzioni, Rau resta vago. “La discussione è in corso. Finora nessuno ha messo in dubbio la legittimità di potenziali sanzioni”, ha detto il ministro. “Ci sono rapporti per i quali il regime di Minsk sta inviando migranti anche verso il confine con la Polonia. Richiamiamo le autorità bielorusse a rispettare i loro obblighi internazionali”, ha affermato il ministro degli Esteri. (Vap)