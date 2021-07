Kosovo: fonti stampa, ex presidente Thaci chiede arresti domiciliari in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente kosovaro Hashim Thaci ha chiesto di essere ammesso agli arresti domiciliari in Slovenia, in attesa del giudizio sulle accuse di crimini di guerra davanti al Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce il portale d'informazione sloveno "Necenzurirano". Nei mesi scorsi Thaci aveva chiesto di essere liberato su cauzione, ma tale domanda era stata respinta dal Tribunale per presunti pericoli di fuga. Secondo il portale sloveno, Thaci nei mesi scorsi aveva detto che avrebbe accettato la possibilità di andare agli arresti domiciliari in un Paese terzo e, a tale scopo, nelle ultime settimane avrebbe contatto persone nel governo di Lubiana per poter passare i mesi che lo separano dalla sentenza in Slovenia. Al momento Thaci si trova, così come gli altri ex combattenti Uck sotto processo al Tribunale speciale, in carcere a l'Aia. (Alt)