Kosovo: vicepremier Bislimi, tema associazione comuni serbi non affrontato con Lajcak (4)

- Il rappresentante speciale dell'Ue Miroslav Lajcak, in un post sui social network, ha affermato che gli incontri sono stati concreti. "Siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è ancora molto lavoro da fare e continueremo in questa direzione. Si sono appena conclusi due giorni di discussioni ampie e approfondite con i due capi negoziatori e i loro team sull'intera gamma di elementi del dialogo: accordi passati, questioni attuali e prossimi passi verso la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha twittato Lajcak dopo le riunioni. Secondo quanto riferisce il quotidiano kosovaro “Koha”, il governo di Pristina deve ancora rendere noto se avvierà un dialogo con le autorità della minoranza serba del Kosovo, che si dovrebbe svolgere prima dei negoziati con la Serbia a Bruxelles. Il primo ministro Kurti, al momento, non ha esplicitato la sua intenzione di visitare la parte settentrionale del Kosovo, abitata principalmente da serbi. Sul dialogo, diversi analisti politici a Pristina sostengono che lo Stato dovrebbe intervenire e porre fine alle pressioni di Belgrado sui serbi del Kosovo in modo che possano ottenere un'adeguata rappresentanza nelle istituzioni. (Alt)