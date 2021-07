Kosovo: missione Eulex, ex giudice Simmons punta a disinformare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni odierne in Parlamento a Pristina da parte dell'ex giudice britannico nella missione Eulex, Malcolm Simmons, rappresentano una collezione di congetture non sostenute dalla sostanza e dalla verità. E' quanto denuncia la missione Eulex tramite una nota. "Sapendo che non può essere processato per diffamazione, in quanto è coperto dall'immunità parlamentare, lui si è impegnato in una campagna di disinformazione deliberata su presunti malfunzionamenti occorsi quando ha servito nella missione Eulex", aggiungono dalla missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo in riferimento alle dichiarazioni di Simmons. Secondo la nota, tali dichiarazioni sono anche "riflesso dell'insoddisfazione di Simmons riguardo l'esito di tre indagini condotte contro di lui dalle autorità dell'Ue a Bruxelles e presentate alla autorità britanniche che gli davano impiego per ulteriori azioni".(Alt)