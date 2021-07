Serbia-Kosovo: nuova tappa di dialogo il 19 luglio a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì 19 luglio a Bruxelles una nuova tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina a livello politico. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, secondo quanto rilancia l'emittente serba "Rts". Il dialogo conterà la presenza del capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro di Pristina, Albin Kurti. "Lunedì, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ospiterà un'altra tappa di dialogo ad alto livello politico tra Belgrado e Pristina con il sostegno di Miroslav Lajcak, inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina. Questo incontro si concentrerà sui progressi compiuti finora e sui prossimi passi nel dialogo", ha detto Stano. Rispondendo a una domanda sui progressi compiuti durante la fase precedente, Stano ha osservato che il dialogo è "un processo in corso" incentrato su un accordo reciprocamente accettabile, giuridicamente vincolante e globale per la normalizzazione dei rapporti. "Ogni incontro organizzato dall'Ue come mediatore è un piccolo passo avanti. Non ci sono battute d'arresto e questo è importante", ha sottolineato Stano. (segue) (Seb)