Serbia-Kosovo: nuova tappa di dialogo il 19 luglio a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta il 7 luglio a Bruxelles una nuova tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina. La delegazione serba è stata guidata dal direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Petar Petkovic, il quale ha precisato nei giorni precedenti che Belgrado avrebbe sollevato la questione della sicurezza della popolazione serba insieme ad altri temi, come quello delle persone scomparse e del settore energetico. Lo scorso 15 giugno si è tenuta l'ultima tappa del dialogo a livello politico Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione europea, la prima che ha visto un incontro fra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. La Serbia e i serbi del Kosovo "non vogliono un conflitto congelato", ha detto lo scorso 22 giugno il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso di una seduta straordinaria del Parlamento in cui ha esposto una relazione sul dialogo Belgrado-Pristina. "Il popolo serbo in Kosovo non vuole un conflitto congelato, vive in modo incomparabilmente più duro della gente nel resto della Serbia e vuole che i negoziati esistano", ha affermato Vucic sottolineando che "l'unica soluzione possibile" è una soluzione di compromesso. "Se mi chiedete che cosa sia questo compromesso, vi dico che non lo so, ma dobbiamo raggiungerlo tutti insieme", ha proseguito il capo dello Stato serbo rivolgendosi ai deputati. Vucic ha poi illustrato l'andamento dell'ultima tappa di dialogo a livello politico con le autorità di Pristina. A questo proposito il presidente serbo ha detto di avere visto "che dall'altra parte del tavolo c'erano persone molto irresponsabili" che possono mettere in pericolo la pace e la stabilità nella regione. Vucic ha poi ribadito che Belgrado ha adempiuto ai tutti gli obblighi previsti dagli accordi raggiunti, mentre i rappresentanti delle autorità di Pristina hanno ripetutamente affermato in modo inequivocabile "di non essere interessati a ciò che le autorità precedenti hanno firmato". (segue) (Seb)