Kosovo: acqua potabile avvelenata, comune di Decani dichiara stato di emergenza

- Il comune di Decani ha deciso di dichiarare lo stato d'emergenza dopo che centinaia di cittadini sono stati avvelenati per aver bevuto l'acqua potabile pubblica. "Tutte le istituzioni locali sono obbligate ad elevare il livello di prontezza per gestire l'emergenza dopo i recenti avvelenamenti", si legge nella decisione del comune del Kosovo occidentale. Il presidente albanese Ilir Meta ha espresso la disponibilità del suo Paese ad aiutare il Kosovo, dopo che 900 persone sono state avvelenate per aver bevuto acqua potabile nel comune di Decani. Meta, auspicando la pronta guarigione delle persone coinvolte, ha invitato il governo di Tirana ad essere vicina ai kosovari quanto più possibile. "Sto seguendo la situazione di emergenza nel comune di Decani con preoccupazione", ha affermato Meta dicendosi sicuro che le autorità kosovare hanno tutti i mezzi per risolvere la situazione ma invitando il governo albanese a manifestare concretamente la propria vicinanza.(Alt)