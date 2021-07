Difesa: sottosegretario Mulè, Italia leader in missione Nato strategica in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vostra presenza in Kosovo è strategica, non solo perché qui dove operate si sente il respiro dell'Italia, ma perché la stabilità di questa regione ha un valore elevato al quadrato essendo garanzia per l'Europa in termini di sicurezza. L'Italia vanta una leadership nella Kfor (Kosovo Force), contribuendo con il maggior numero di uomini appartenenti a tutte e quattro le Forze armate". Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in occasione della visita al personale italiano schierato a Pristina, accompagnato dal generale Luciano Portolano, comandante del Coi (Comando operativo di vertice interforze) e ricevuti dal generale Franco Federici, comandante di Kfor. "Siamo leader di una missione Nato creata per ristabilire l'ordine e la pace in Kosovo - ha proseguito il sottosegretario durante il suo intervento - e questo perché credo fermamente che sia stata riconosciuta alle nostre Forze armate l'ottima capacità di operare in supporto alla pace e alla stabilizzazione dell'area". La missione del sottosegretario in Kosovo proseguirà nella giornata di domani in occasione dell'avvicendamento del Regional Comand West, anch'esso a guida italiana, e della visita alla Cyber Operations Cell.(Res)