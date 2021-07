Mafia: Carabinieri Palermo, operazione “Crystal Tower”, undici arresti nella famiglia di Torretta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente, a Torretta si registravano i commenti “di prima mano” di alcuni degli indagati che conoscevano personalmente Frank Calì e che, in un primo momento, avevano temuto che l’episodio potesse ingenerare una pericolosa escalation di violenze nella quale rischiavano di rimanere direttamente coinvolti anche altri soggetti a lui vicini, considerati attivi nel contesto mafioso americano; il danneggiamento di un automezzo dei fratelli Puglisi, interpretato come un segnale del proprio mancato allineamento alla fazione mafiosa in auge, i loro propositi di vendetta e il tentativo di estorsione operato ai danni di un cugino, nonché una disputa con un altro compaesano, nata da motivi legati ai confini delle rispettive tenute agricole di Piano dell’Occhio, dove si registrava il ricorso – da entrambe le parti – alle figure apicali della consorteria per la risoluzione definitiva della controversia. I fratelli Puglisi si rivolgevano, infatti, per la tutela delle loro presunte ragioni, a Raffaele Di Maggio, mentre l’altro protagonista della vicenda si faceva forte della protezione di Giovanni Angelo Mannino. (segue) (Rin)