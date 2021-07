Infrastrutture: ministro Giovannini, per Venezia un futuro sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata storica ieri per Venezia e per l'Italia. Dopo un decennio di immobilismo sul fronte grandi navi ieri il Consiglio dei ministri ha deciso che dal primo agosto le crociere non transiteranno più davanti a piazza San Marco. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, in una intervista a "la Repubblica" spera che l'Unesco sarà soddisfatto della soluzione sulle grandi navi: "è stato un lungo lavoro di dialogo tra diversi ministeri, istituzioni e soggetti interessati. Io stesso sono stato a Venezia venerdì scorso per parlare dal vivo al sindaco Luigi Brugnaro, al presidente dell'Autorità Portuale Fulvio Lino di Blasio e ad altre istituzioni. Era da molti anni che si cercava di trovare una soluzione e finalmente dal primo agosto le crociere non passeranno più davanti a San Marco, ma andranno in altri porti fino a quando le banchine dell'approdo provvisorio di Porto Marghera non saranno ultimate, in vista della soluzione definitiva, il porto offshore". "In particolare - continua - abbiamo stabilito il divieto per navi con più di 25 mila tonnellate di stazza, più di 180 metri di lunghezza e 35 di altezza e con un combustibile con un contenuto di zolfo sopra lo 0,1 per cento". (segue) (Res)