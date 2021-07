Ambiente: von der Leyen, chi inquina pagherà di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretta tra le pressioni opposte di industria e ambientalisti, frenata dalle resistenze di alcuni governi, Ursula von der Leyen rilancia il dossier del Green Deal, rimasto in secondo piano durante l'emergenza sanitaria. "Voglio dimostrare - dice a "La Stampa" - che è possibile decarbonizzare, preservando il pianeta e al tempo stesso il benessere. Metterò tutto il mio peso e le mie forze affinché ciò accada". Il maxi-piano che sarà svelato oggi dalla Commissione - battezzato 'FitFor55' - è storico perché indica gli strumenti con i quali saranno raggiunti gli obiettivi fissati dalla legge sul Clima: azzerare le emissioni di CO2 nette entro il 2050 e ridurle del 55 per cento entro il 2030. Cioè tra meno di nove anni. Per arrivarci, la presidente della Commissione europea ha deciso di intervenire su diversi fronti. Il pacchetto sarà composto da 12 proposte legislative. Le principali: l'Ue includerà il settore del trasporto su gomma e quello del riscaldamento degli edifici nel sistema Ets per lo scambio di quote di emissioni secondo il principio "chi più inquina, più paga", imporrà dazi sull'import di prodotti realizzati in Paesi con standard ambientali più bassi, e fisserà una data definitiva entro la quale le auto con motori diesel o benzina non potranno più essere immesse sul mercato". (segue) (Res)