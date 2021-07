Ambiente: von der Leyen, chi inquina pagherà di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa sta facendo da apripista — dice von der Leyen, ricordando i 500 miliardi messi sul piatto dal bilancio Ue e dal Next Generation Eu—. Incoraggiamo gli altri Paesi a fare lo stesso. L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti. Gli europei vogliono una vita più sana, posti di lavoro e una crescita che non danneggi la nostra natura". "Quindi - continua - il principio alla base del Green Deal europeo è di sviluppare una nuova strategia di crescita che si muova verso un'economia decarbonizzata. Ho parlato con l'industria e con le Ong e sono convinta che saremo in grado di fare questo salto in avanti, attraverso l'innovazione e gli investimenti", ha concluso von der Leyen. (Res)