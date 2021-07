Usa-Asean: Blinken a colloqui con i ministri degli Esteri dell'Associazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha ribadito inoltre che gli Stati Uniti respingono categoricamente le rivendicazioni accampate dalla Cina sul Mar Cinese Meridionale. Il segretario ha assicurato il sostegno degli Usa allo sviluppo del Mekong, ed ha espresso la preoccupazione di Washington per la crisi politica in atto a Myanmar. Blinken ha richiamato i principi della Carta Asean relativi allo stato di diritto, alla buona governance, alla democrazia e ai diritti umani come linee guida per la gestione della crisi, e ha chiesto uno sforzo comune per far finire le violenze in quel Paese. Infine, Blinekn ha elogiato il consenso in cinque punti raggiunto dall'Asean per tentare di mediare una soluzione alla crisi politica birmana, ed ha esortato l'Asean a nominare quanto prima un inviato speciale. (Nys)