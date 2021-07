Malesia: Covid, centro vaccinazione chiuso a causa del contagio degli operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 operatori sanitari di un centro per la somministrazione dei vaccini contro la Covid-19 sono risultati positivi al coronavirus, costringendo le autorità a chiudere il sito. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui il focolaio di infezione è emerso tra i dipendenti di un grande centro di vaccinazione a Shah Alam, nello Stato di Selangor, uno tra i più colpiti della pandemia nella Malesia. Sono risultati positivi al coronavirus 204 dei 453 operatori e volontari del centro, nonostante quasi tutti fossero già vaccinati contro il coronavirus. Le autorità hanno assicurato che la maggior parte dei contagiati presenta "basse cariche virali" e sintomi lievi. Non è chiaro quale vaccino fosse stato somministrato agli operatori sanitari. La Malesia, che come diversi altri Paesi della regione affronta una nuova ondata pandemica, impiega per ora i vaccini di Pfizer, AstraZeneca e Sinovac nell'ambito della sua campagna vaccinale. (Fim)