Cina: ministro Esteri Wang oggi in Tagikistan per riunione Sco (2)

- Co-sponsorizzata dall'Associazione del popolo cinese per l'amicizia con i Paesi stranieri, dal governo popolare della provincia cinese dell'Hubei e dal comitato della Sco, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è un'organizzazione internazionale intergovernativa permanente, la cui creazione è stata annunciata nel 2001. In passato è stata preceduta dal meccanismo del Gruppo di Shanghai (Shanghai Five). I principali obiettivi dell'organizzazione sono rafforzare la fiducia reciproca e il vicinato tra gli Stati membri; promuovere la loro effettiva cooperazione in politica, commercio, economia, ricerca, tecnologia e cultura, nonché in materia di istruzione, energia, trasporti, turismo, protezione ambientale e altri settori; compiere sforzi congiunti per mantenere e garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione; avanzare verso l'instaurazione di un nuovo ordine politico ed economico internazionale democratico, equo e razionale. (Cip)