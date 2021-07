Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 14 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissione I,, III e V. Odg: Parziale modifica e integrazione articoli 4 e 14. Ammissione in via eccezionale di comitati informali, persone fisiche e soggetti di natura commerciale alla concessione del patrocinio della città per iniziative di particolare rilevanza e interesse pubblico. Contributo in servizi e altre agevolazioniOre 11 - Palazzo Civico, sala Colonne: conferenza stampa di firma e presentazione dell'accordo di collaborazione tra la Città di Torino e il Museo Nazionale del Cinema per la realizzazione del progetto "Culture alla Mole".Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e III. Odg: 1) lo stato di avanzamento dell'analisi per arrivare ad un abbattimento dell'imposta di soggiorno; 2) verifica sull'applicazione della delibera "Tassa sui rifiuti anno 2021" definizione delle scadenze, delle modalità di versamento e delle agevolazioni in sede di acconto. approvazioneOre 13.30 - riunione in videoconferenza della II Commissione. Odg: e "Richiesta di aver a disposizione le strisce gialle per i residenti del Quadrilatero romano".Ore 16 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: presentazione "Jazz is dead Festaival"REGIONEore 11, Sala Viglione, cerimonia di consegna del Premio Marcellina Gilli, a cura della Consulta femminile regionale. Intervengono il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e la presidente della Consulta Ornella Toselli.ore 12, Sala Viglione, riunione dell’Ufficio di presidenza della Consulta femminile regionale. Presiede Ornella Toselli.ore 15.30, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla riunione del direttivo della Federazione piemontese dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre). (Rpi)