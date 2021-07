Libia: governo discute le difficoltà dei comuni del sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha tenuto ieri a Tripoli un incontro con i sindaci dei comuni della regione meridionale, alla presenza dei ministri dei Trasporti e della Sanità, del ministro di Stato per gli Affari del consiglio dei ministri. Lo ha riportato l'ufficio stampa del governo, affermando che i sindaci hanno ringraziato il presidente del Consiglio per la recente decisione sulle tasse e i ricavi di natura locale, oltre a stanziare un finanziamento di 500 milioni di dinari (circa 94 milioni di euro) per sostenere i comuni nel campo dello sviluppo. Durante l’incontro sono state passate in rassegna una serie di difficoltà incontrate dalle municipalità, come la mancanza di vaccini anti-Covid, il problema della disponibilità di carburante e le carenze delle infrastrutture. Dabaiba ha sottolineato la necessità di privilegiare il sud libico e di fornire servizi di base attraverso i vari ministeri del governo unitario. Da parte sua, il ministro della Salute ha confermato durante l'incontro che il suo dicastero è pronto a provvedere alle urgenti necessità dei centri di isolamento e quarantena, assicurando ai sindaci l'arrivo di un quantitativo di vaccini che il ministero inizierà a distribuire a stretto giro. (Lit)