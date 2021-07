Sardegna: incendi in tutta l'isola, fiamme a Bonorva, Abbasanta e Maracalagonis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di fuoco in tutta la Sardegna quella di ieri per via del caldo e del forte vento che hanno alimentato pericolosi roghi in diverse parti dell'isola. Tre elicotteri del Corpo Forestale e due Canadair sono stati impegnati per domare del fiamme nelle campagne di Bonorva (Sassari), in località Pascale Sighinis, dove ha ripreso vigore un incendio scoppiato lunedì sera. Le operazioni sono state coordinate dal D.O.S (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva. Roghi anche nelle campagne nei pressi di Abbasanta, teatro lunedì di un violento incendio che ha circondato colonie estive, campi scout e abitazioni, che sono state evacuate. In azione sono entrati 3 elicotteri del Corpo forestale regionale provenienti dalle basi di Fenosu (uno leggero + Super Puma) e Sorgono e 2 Canadair della flotta nazionale il cui intervento è servito ad evitare che le fiamme si propagassero verso il centro abitato del paese. Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera in un'area rurale a Maracalagonis (Cagliari) all'interno di due terreni privati tra la vegetazione, uno utilizzato come deposito dove le fiamme hanno coinvolto automezzi meccanici, una ruspa, alcuni muletti, un camion, autovetture in disuso, fusti di olio esausto e attrezzature. (segue) (Rsc)