Armenia: Armen Grigoryan nominato nuovo primo viceministro degli Esteri

- Il primo ministro ad interim dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha rimosso dall'incarico il segretario del Consiglio di sicurezza Armen Grigoryan e lo ha nominato primo viceministro degli Esteri. E' quanto si legge sul sito web del governo di Erevan. In precedenza, il quotidiano "Zhokhovurd", citando sue fonti, ha riferito che le autorità armene avevano preso la decisione finale di nominare Grigoryan ministro degli Esteri, un incarico rimasto vacante dopo le dimissioni di Ara Ayvazyan a fine maggio. Dopo che Pashinyan ha proposto di ritirare le truppe armene e azerbaigiane dal confine comune e di schierare in queste areee degli osservatori internazionali, Ayvazyan si è dimesso in modo che, nelle sue parole, "non vi fosse alcun sospetto sul consenso del ministero degli Esteri a iniziative contrarie agli interessi nazionali". (Rum)