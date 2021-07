India: ministro Esteri in Tagikistan per riunione Sco, probabile colloquio con omologo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, prosegue la visita a Dushanbe, in Tagikistan, dove è giunto ieri, su invito dell’omologo tagiko, Sirojiddin Muhriddin, per partecipare alla riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), attualmente in corso. I due Paesi fanno parte dell’Sco insieme a Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan e Pakistan. Oggi, inoltre, è in programma l’incontro del Gruppo di contatto Sco sull’Afghanistan. In vista di questo appuntamento, ieri Jaishankar ha iniziato la sua visita a Dushanbe proprio incontrando l’omologo dell’Afghanistan, Mohammed Haneef Atmar. “Abbiamo discusso della recente situazione della sicurezza e della cooperazione regionale rafforzata per mettere fine alla violenza talebana e arrivare a una soluzione pacifica”, ha reso noto Atmar su Twitter. (segue) (Inn)