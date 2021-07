India: ministro Esteri in Tagikistan per riunione Sco, probabile colloquio con omologo cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar ha avuto una conversazione anche con l’omologo uzbeko, Abdulaziz Kamilov, col quale ha parlato “di connettività, dei rapporti bilaterali e della situazione in Afghanistan”, come ha riferito in un tweet. Oggi, secondo le indiscrezioni della stampa indiana, Jaishankar dovrebbe avere un incontro bilaterale anche con l’omologo cinese, Wang Yi. Tra i probabili temi del colloquio, oltre all’Afghanistan, dovrebbe esserci la situazione lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa tra i rispettivi Paesi, teatro di scontri e tensioni nell’ultimo anno. I due si sono incontrati di persona a settembre l’ultima volta, a Mosca, sempre a margine di una riunione Sco. Quell’incontro produsse una roadmap per risolvere la crisi, ancora non completamente attuata: le parti, infatti, hanno completato il disimpegno militare dalle rive del lago Pangong ma non dagli altri punti di frizione. (Inn)