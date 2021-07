Usa-Germania: ministro Esteri Maas, colloqui su Nord Stream 2 sulla buona strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “sulla buona strada” i colloqui in corso tra Germania e Stati Uniti sul Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco nel Mar Baltico prossimo al completamento. I due Paesi si sono “avvicinati su molti punti”. È quanto dichiarato da New York dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Il capo della diplomazia di Berlino si trova nella metropoli sull'Hudson per incontrare oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Nella giornata di domani, 15 luglio, Maas prenderà parte a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla Libia. (Geb)