Sardegna: Monte Lerno, al via il tavolo tecnico sulla messa in sicurezza della diga

- Primo incontro di carattere istituzionale tra il commissario straordinario individuato dal governo per la messa in sicurezza delle dighe in Sardegna, Angelica Catalano, e l'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, che ieri ha avviato il tavolo tecnico per la messa in sicurezza della diga di Monte Lerno (Pattada). All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche i rappresentanti del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e dell'Ente acque della Sardegna, Enas, che gestisce la diga. "Entriamo finalmente nel vivo, la giornata odierna rappresenta un passo importante nel piano di messa in sicurezza delle dighe che la regione sta portando avanti: grazie alla sinergia e al protagonismo attivo di tutti i soggetti coinvolti potremo finalmente avviare quegli interventi di carattere strutturale ritenuti non più procrastinabili su una infrastruttura che consideriamo strategica per il territorio interessato", ha detto Salaris. Lo sbarramento sul Rio Mannu di Pattada fornisce l'acqua per gli usi civici della popolazione dell'Unione dei comuni del Logudoro alimentati dallo Schema Acquedotto 3 "Pattada" (Aggius, Calangianus, Osidda, Anela, Erula, Ozieri, Ardara, Ittiri, Pattada, Ittireddu, Luras, Tempio, Benetutti, Mores, Berchidda, Tula, Bono, Nughedu San Nicolò, Bortigiadas, Nule, Bultei, Oschiri) e viene utilizzata per alimentare la rete idrica del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per la Piana di Chilivani. (segue) (Rsc)