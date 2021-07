Sardegna: Monte Lerno, al via il tavolo tecnico sulla messa in sicurezza della diga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle finalità idropotabili e irrigue, la diga di Monte Lerno risponde anche a un utilizzo di carattere idroelettrico dato che alimenta la centrale Enel di Ozieri. "L'auspicio è che si possano fare i lavori senza svasare la diga, compatibilmente alla garanzia delle sicurezza nelle attività e alla grande esigenza di acqua che le caratteristiche del territorio richiedono", ha evidenziato l'esponente della Giunta Solinas illustrando anche il cronoprogramma: "Entro i primi di settembre si prevede l'avvio della progettazione, che durerà sei mesi, per riconvocare il tavolo entro ottobre. Sarà quella l'occasione per fare il primo bilancio sugli studi effettuati". Sulla diga di Monte Lerno ai fondi ministeriali disponibili per le opere di messa in sicurezza (7 milioni di euro) si sono aggiunti i fondi regionali per le indagini geognostiche (pari a circa 180 mila euro) propedeutiche alla progettazione degli interventi di risanamento statico dello sbarramento. (Rsc)