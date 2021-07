Sardegna: Oppi (Udc) su borse per medici specializzandi, risultato importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della proposta di legge n. 276 che porta a 200 le borse di specializzazione per i medici e a 62 quelle di area non medica è un risultato importante che consentirà nel triennio la formazione di 600 medici, con un finanziamento di 30 milioni di euro, in un momento di grande difficoltà per la carenza di medici in tutti gli ospedali, in particolare in quelli delle aree rurali. Lo ha affermato Giorgio Oppi (Udc-Cambiamo-Italia viva), primo firmatario della proposta di legge approvata oggi dall'aula all'unanimità che aumenta il numero di borse di specializzazione già previste nella legge n. 6 del 2020. "Un ringraziamento va a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, che hanno consentito di portare il testo subito in aula, utilizzando l'articolo 102 del Regolamento, vista anche la scadenza del 20 luglio per le selezioni nazionali: una condivisione che poi si è espressa nell'approvazione del testo all'unanimità", ha detto. (segue) (Rsc)