Sardegna: Oppi (Udc) su borse per medici specializzandi, risultato importante (2)

- Per Oppi si tratta di un risultato importante perché consente di programmare la formazione per un triennio, offrendo così più opportunità ai giovani sardi che desiderano specializzarsi e lavorare in Sardegna. Per accedere alle borse di specializzazione, infatti, ha proseguito il primo firmatario del testo, "bisogna essere residenti nell'isola da almeno cinque anni e garantire, nei tre anni successivi la specializzazione, la disponibilità a lavorare nelle strutture ospedaliere della regione". "Questa legge prevede di poter rimodulare le borse per dare spazio alla formazione di personale non medico: al riguardo è stato, infatti, approvato anche un ordine del giorno unitario che impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale ad inserire un numero di borse di studio per le specializzazioni non mediche in maniera congrua e proporzionale alle richieste degli specializzandi, anche con il reperimento di nuove risorse straordinarie, e ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché la regione Sardegna non sia penalizzata nel sistema di accreditamento", ha concluso. (Rsc)