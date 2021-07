Kosovo: alto funzionario serbo Petkovic da domani in visita a Zvecan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Petar Petkovic, è atteso domani per una visita di due giorni in Kosovo. Il ministero della Giustizia kosovaro ha reso noto che Petkovic ha presentato domanda di autorizzazione a transitare nel territorio del Kosovo secondo un accordo del 2014 firmato a Bruxelles. “Il ministero degli Affari esteri e della Diaspora ha approvato una richiesta di visita del funzionario serbo Petar Petkovic, datata 12-13 luglio”, ha riferito il ministero. Il ministero della Giustizia ha stabilito che Petkovic dovrà rispettare il protocollo e l'agenda, oltre a prestare attenzione alle dichiarazioni politiche, astenersi dalla retorica che potrebbe scatenare la violenza, o che sia totalmente contro lo stato del Kosovo. Il ministero ha anche osservato che a Petkovic sarà negato l'ingresso, nel caso in cui non si attenga all'ordine del giorno e al protocollo. Petkovic parteciperà ad evento organizzato presso la “Casa della Cultura” in commemorazione della cerimonia dei 30 anni di fondazione del comune di Zvecan. Nel 2018, la polizia del Kosovo ha arrestato l'ex direttore dell'Ufficio per il Kosovo presso il governo serbo, Marko Djuric, mentre entrava illegalmente nel Paese ignorando le istituzioni statali. (Alt)