Singapore: economia in forte ripresa nel secondo trimestre

- L'economia di Singapore ha agganciato un rimbalzo del 14,3 per cento annuo tra aprile e giugno 2021, secondo i dati preliminari pubblicati dal governo di quel Paese nella giornata di oggi, 14 luglio. Singapore prosegue dunque la ripresa dalla fase acuta della crisi pandemica. Il dato costituisce il balzo trimestrale del prodotto interno lordo più marcato dal secondo trimestre 2010, quando la città-Stato aveva conseguito una crescita del Pil del 18,6 per cento. A causa della contrazione dello scorso anno, però, l'economia resta ancora al di sotto dei livelli del 2019. Il Pil è inoltre calato del 2 per cento destagionalizzato rispetto al primo trimestre, per effetto delle nuove restrizioni imposte dopo la riemersione di focolai di Covid-19.Spicca comunque la prestazione del settore manifatturiero, cresciuto del 18,5 per cento rispetto al secondo trimestre 2020.(Fim)