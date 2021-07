Filippine: Duterte favorito per l'elezione a vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte figura in cima alle preferenze dei cittadini di quel Paese per l'elezione a vicepresidente in un sondaggio pubblicato ieri, 13 luglio. Il mandato di Duterte scadrà a maggio 2022, e la Costituzione del Paese proibisce ai capi dello Stato un secondo mandato; da mesi, però, si susseguono le indiscrezioni in merito ad una candidatura di Duterte alla vicepresidenza, mentre la figlia del presidente, Sara, appare la favorita per l'elezione a capo dello Stato. Nel sondaggio pubblicato ieri dai media filippini Duterte si è aggiudicato il 18 per cento delle preferenze, un risultato che potrebbe convincere il presidente 76enne a proseguire la propria carriera politica attiva. Il mese scorso Duterte aveva escluso categoricamente l'idea di ricandidarsi ad una carica elettiva, ed aveva espresso invece l'intenzione di ritirarsi a vita privata. Nelle ultime settimane, però, Duterte è parso cedere alle pressioni dei suoi sostenitori politici, e durante un discorso televisivo nella giornata di ieri ha dichiarato che una sua candidatura alla vicepresidenza servirebbe solo a "spaventare" i suoi avversari politici. "Quel che dico è stiamo a vedere (...) Se servirà al bene del Paese, lo farò", ha detto Duterte. (segue) (Fim)