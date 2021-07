Giappone: Covid, governo nella bufera per un nuovo piano sul divieto di servire alcolici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha annunciato la scorsa settimana la proroga dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo sino al 22 agosto, in risposta all'aumento dei contagi nell'area della capitale e per prevenire i rischi di natura sanitaria connessi alle Olimpiadi estive che la capitale giapponese ospiterà del 23 luglio. La stampa giapponese riferisce frattanto che Tokyo e le prefetture limitrofe, che costituiscono l'estensione dell'area metropolitana della capitale, hanno concordato di non consentire la presenza di spettatori alle competizioni delle Olimpiadi estive che si svolgeranno sul loro territorio. Il 7 luglio il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 920 nuovi casi di coronavirus, il dato peggiore dallo scorso maggio, mentre la media settimanale dei contagi giornalieri è aumentata a 631,7, sopra la soglia di 500 che il governo ha adottato a indicatore per individuare la fase di massimo rischio pandemico. (segue) (Git)