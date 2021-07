Giappone: Covid, governo nella bufera per un nuovo piano sul divieto di servire alcolici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato il 6 luglio un'ulteriore irrigidimento delle restrizioni all'ingresso nel Paese di viaggiatori da Indonesia, Kirghizistan e Zambia, per ostacolare la propagazione delle nuove varianti di coronavirus. Le nuove misure di controllo degli ingressi, entrate in vigore il 9 luglio, prevedono per i viaggiatori in arrivo da quei Paesi un periodo di quarantena di 10 giorni presso strutture indicate dal governo, e un maggior numero di tamponi. I viaggiatori dagli Emirati Arabi Uniti dovranno osservare invece una quarantena di sei giorni. Infine, un periodo di quarantena di tre giorni verrà imposto ai viaggiatori da Argentina, Bielorussia, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Fiji, Seychelles, Suriname, Paraguay, Trinidad e Tobago, Uruguay, Turchia, Venezuela, da alcuni oblast della Russia e dagli Stati Usa di New Mexico, Utah e Wyoming. (Git)