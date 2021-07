Vietnam: stretta sugli influencer su Facebook e Youtube

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam si appresta ad imporre nuove norme a carico dei contenuti trasmessi in livestreaming sulle principali piattaforme social media, come Facebook, Youtube e TikTok, per controllare i contenuti su Internet ritenuti pericolosi per la stabilità sociale e politica del Paese. La bozza di un decreto proposto dal ministero dell'Informazione e delle comunicazioni vietnamita all'inizio di questo mese è prossimo all'entrata in vigore, dopo un periodo di audizioni pubbliche e la firma del primo ministro, Pham Minh Cinh. Il testo del decreto obbliga le piattaforme di social media "transfrontaliere" che operano nel Paese a fornire alle autorità di Hanoi le informazioni dei titolari di account che effettuano trasmissioni in livestreaming e che contano più di 10mila iscritti. (segue) (Fim)